Apa mizerabila in fantana, gunoaie si ambrozie pana la genunchi in Parcul Civic din Timisoara, cu doar cateva zile inainte de receptia programata de primarie

TIMISOARA. La doar cateva zile distanta de momentul receptiei, Parcul Civic din Timisoara se scalda in balarii si mizerie, desi cosurile de gunoi sunt montate pe unele alei chiar si aproape din metru in metru. Apa din fantana ornamentala e murdara si plina de resturi vegetale.Conform reprezentantilor Primariei Timisoara, lucrarile au fost deja finalizate, insa nu si receptionate, intrucat la inspectia in teren au mai fost gasite... neconformitati. Astfel, pentru orice problema aparuta ... citeste toata stirea