Aparat unic in vestul tarii pentru testarea functionala pulmonara, la Spitalul Victor Babes Timisoara

Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara are, incepand de astazi, un nou sistem complex de testare functionala pulmonara, unic in vestul Romaniei.Acesta permite realizarea mai multor investigatii necesare stabilirii unui diagnostic complet si exact. Dispozitivul permite, in primul rand, masurarea cantitatii de oxigen din aerul inspirat, condus din plamani in sange."Practic, vorbim un analizator multigaz care masoara ceea ce se numeste difuziunea alveolo ... citeste toata stirea