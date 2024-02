Dupa cum se stie, aparatul RMN achizitionat cu fonduri europene a fost adus la Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" de aproximativ o luna.Spitalul din Lugoj este dotat, in premiera, cu un aparat performant de imagistica prin rezonanta magnetica (RMN//IRM), de 1,5 Tesla, care va creste semnificativ capacitatea de diagnosticare a SML.Aparatul, instalat la fostul laborator de testare PCR din incinta spitalului, se afla in faza de calibrare si va fi pus in functiune la primavara. Avand in ... citeste toata stirea