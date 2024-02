Apartamente ANL pentru tinerii lugojeni! Lista actualizata de prioritati a locuintelor va fi supusa la vot

In ultima sedinta ordinara a acestei luni, care va avea loc joi, 29 februarie, de la ora 14, in Sala de protocol a Primariei Lugoj, consilierii locali au de aprobat lista de prioritati in solutionarea de locuinte din fondul locativ de stat destinat inchirierii.Prin Hotararea de Consiliu din 31 mai 2022 a fost aprobata lista pentru un numar de 79 de persoane. Dintre acestia, cinci au primit prin repartitie o locuinta, patru au renuntat, doi au parasit localitatea, iar in urma anchetei efectuate ... citește toată știrea