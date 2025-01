Apartamentele din Timisoara au devenit mai ieftine decat cele din Craiova si Sibiu

Oltenii i-au depasit pe banateni in privinta pretului apartamentelor. Sfarsitul de an a gasit Timisoara pe ultimul loc pe piata imobiliara in clasamentul marilor orase. Totusi, in decembrie, pretul locuintelor a crescut si la Timisoara, dar nu atat de spectaculos precum in alte orase importante.Astfel, la Timisoara un metru patrat a ajuns la 1.700 euro, cu 1,5 la suta mai mult decat in noiembrie si cu 12,8 la suta mai mult ca acum un an. In schimb, la Craiova un metru patrat costa acum 1.819 ... citește toată știrea