Apartamentele noi "rup" piata imobiliara din Timisoara

Apartamentele noi din Timisoara au inregistrat cea mai spectaculoasa crestere in ultima luna. De la sfarsitul anului trecut, ele s-au scumpit luna de luna, dar niciodata nu am asistat la o adevarata explozie, asa cum arara datele pentru luna mai.Astfel, fata de luna aprilie, locuintele din blocuri noi s-au scumpit cu 4%, iar fata de acum 12 luni, cresterea este de 22%. Acum, un metru patrat intr-un bloc nou din Timisoara se vinde in medie cu 1.960 euro.Si apartamentele din blocurile vechi ... citește toată știrea