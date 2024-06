Apel al Aquatim: "Apa din retea nu este pentru udatul gradinilor!"

In conditiile in care si vara aceasta se anunta a fi una secetoasa si caniculara, Aquatim S.A. lanseaza inca o data un apel catre consumatori sa evite utilizarea apei potabile din retea pentru udatul gradinilor.Acest mesaj nu este o noutate, compania atragand si pana acum atentia ca sistemul de aprovizionare cu apa a fost dimensionat doar pentru consumul menajer al populatiei. Astfel, folosirea de catre unii utilizatori a apei potabile in alte scopuri poate provoca probleme in alimentarea ... citește toată știrea