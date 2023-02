Apel al Primariei Timisoara. Vedeti vreun om fara adapost in frig? Sunati la 112!

In contextul temperaturilor foarte scazute din aceste zile, marti, 7 februarie, Primaria Municipiului Timisoara face un apel la solidaritate si civism. Mai exact, reprezentantii municipalitatii le cer cetatenilor sa sune la serviciul de urgenta 112 atunci cand vad persoane fara adapost pe strada sau in alte spatii neincalzite, acestea riscand sa intre in hipotermie. Personale fara adapost vor fi astfel redirectionate catre cele doua adaposturi ale Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului ... citeste toata stirea