Primaria Lugoj va derula in perioada urmatoare o campanie de crestere a gradului de constientizare a pericolului raspandirii ambroziei si a efectelor negative asupra sanatatii oamenilor.Printr-un comunicat publicat pe site, reprezentantii administratiei locale avertizeaza ca in scopul instituirii unor masuri de prevenire, combatere timpurie si distrugere a buruienii, in cadrul obligatiilor legale ce ii revin, Primaria Lugoj va derula in perioada urmatoare, o campanie de crestere a gradului de ... citeste toata stirea