Apel la solidaritate! Bisericile din zona Lugoj-Faget, strangere de fonduri pentru sinistratii din judetele Galati, Vaslui si Arges

Esinand seama de gravitatea efectelor produse de inundatiile abatute asupra judetelor Galati, Vaslui si Arges si de pagubele materiale insemnate, Arhiepiscopiei Timisoarei a demarat o campanie social-filantropica, dupa posibilitati, de solidaritate in toate parohiile din zona Lugoj-Faget-Buzias."Avand in vedere inundatiile din judetele Galati, Vaslui si Arges, soldate cu pierderi de vieti omenesti si importante pagube materiale, prin cele de fata va aducem la cunostinta ca, in Mitropolia ... citește toată știrea