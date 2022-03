Apele subterane, resursa ascunsa. Campania pornita la Timisoara de doi profesori de biologie care trag un semnal de alarma de Ziua Mondiala a Apei

TIMISOARA. Ziua Mondiala a Apei, sarbatorita pe 22 martie in fiecare an, are ca scop concentrarea atentiei asupra importantei apei. Tema din acest an "Ape subterane" atrage atentia asupra resursei de apa ascunsa, care a fost intotdeauna extrem de importanta, dar nu este pe deplin recunoscuta in elaborarea politicilor de dezvoltare durabila.Sub titlul "Ape subterane - Faceti vizibil invizibilul", elevii si profesorii Liceului Teoretic Nikolaus Lenau din Timisoara doresc sa atraga atentia asupra ... citeste toata stirea