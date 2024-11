Aplicatia pentru ITP si-a revenit, iar RAR isi cere scuze

In continuarea informarilor transmise cu privire la incidentul neprevazut aparut in camera serverelor centrale ale Registrului Auto Roman, biroul de presa al institutiei transmite o serie de actualizari."Incepand din dimineata zilei de marti, 26.11.2024, a redevenit functionala aplicatia informatica destinata inregistrarii la nivel national a inspectiilor tehnice periodice, iar activitatea statiilor ITP autorizate a putut fi reluata in conditii normale. Asta inseamna ca orice posesor de ... citește toată știrea