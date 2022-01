APP Timis: "Intr-o zi geroasa de iarna, in Timisoara, bolnavii ingheata in spitale! Donati paturi noi!"

Asociatia pentru Protectia Pacientilor Timis face apel catre cetateni sa fie solidari cu bolnavii coplesiti de frig din spitalele neincalzite din Timisoara si fiecare sa ofere plapumi sau paturi."Dragi, timisoreni, noi, va rugam sa solidarizati cu bolnavii din spitalele din Timisoara si in mod special cu pacientii bolnavi de cancer, care sunt internati in spital si suporta temperaturile scazute din timpul iernii.Toti avem sau am avut in familie oameni dragi, pe care i-am vazut suferind de ... citeste toata stirea