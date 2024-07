Aproape 100 de propuneri pentru "Timisoara decide!" 2024

Etapa de depunere a proiectelor din cadrul celei de-a treia editii a programului de bugetare participativa "Timisoara decide!" 2024 s-a incheiat. Parcuri noi, locuri de joaca, terenuri de sport si interventii pentru imbunatatirea spatiului public reprezinta o parte din proiectele pe care timisorenii le doresc in cartierul lor. In total, 72 de persoane au depus 91 de propuneri care pot creste calitatea vietii in oras.Anul acesta, bugetul a fost impartit pentru prima oara pe zone din oras. Din ... citește toată știrea