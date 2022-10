Aproape 200 de biciclisti amendati la Timisoara de la inceputul anului

De la inceputul acestui an, Politia Locala Timisoara le-a aplicat 297 de sanctiuni unor conducatori auto care blocau cu masinile pistele destinate circulatiei biciclistilor.Sanctiunile pentru astfel de fapte sunt cuprinse intre 290 si 725 de lei si doua sau trei puncte penalizare la permis, in functie de fapta, respectiv oprire sau stationare pe piste, conform OUG 195/2002.Pentru a veni in sprijinul biciclistilor, la Politia Locala Timisoara exista si o linie telefonica special destinata ... citeste toata stirea