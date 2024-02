Aproape 30 de tone de deseuri, din Germania si Italia, oprite la Vama Nadlac II

Aproape 30 de tone de deseuri, mobilier si haine second-hand, au fost oprite la intrarea in Romania la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II din judetul Arad. Deseurile proveneau din Germania si Italia si urmau sa ajunga la firme din Romania."Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au efectuat, in ultimele 24 de ore, controlul la intrarea in tara, asupra a doua automarfare conduse de doi cetateni romani. Acestia transportau, conform documentelor de ... citește toată știrea