Aproape 3000 de apeluri false la 112, in Timis! Amenzile ajung pana la 4.000 lei

Politia Romana, prin structurile de prevenire a criminalitatii, deruleaza, la nivel national, o campanie de constientizare, atat in randul copiilor, dar si al adultilor cu privire la consecintele pe care le are apelul fals la 112."Gandeste! Nu este o gluma! Apelul fals la 112 se pedepseste! Suna responsabil!" sunt mesajele campaniei, prin care politistii vor sa atraga atentia cu privire la consecintele legale si psiho-sociale ale acestor fapte.Astfel, in Timis, implicit in Lugoj si zona ... citeste toata stirea