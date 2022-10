Aproape 40.000 de porci vor fi omorati langa Timisoara. Pesta porcina confirmata oficial. Se iau masuri pentru protejarea a doua ferme

TIMISOARA. Este oficial pesta porcina langa Timisoara. Primul diagnostic al DSV Timis legat de prezenta bolii intr-o ferma de crestere a porcilor la Parta a fost confirmat si in laboratorul din Bucuresti.Aproape 40.000 de porci urmeaza sa fie omorati la ferma Smithfield unde s-a descoperit focarul."Ce urmeaza? Neutralizarea celor 39.000 de animale si luarea de masuri pentru combaterea raspandirii bolii. Sacrificarea porcilor si ingroparea lor in conditii de siguranta.Inca de ieri am convocat ... citeste toata stirea