Aproape 40 de migranti au fost prinsi de politistii de frontiera de la Nadlac, judetul Arad, ascunsi in doua TIR-uri inmatriculate in Turcia, care transportau medicamente pentru societati comerciale din Belgia. Migrantii proveneau din Siria, Irak, Pakistan, Somalia si Bangladesh si intentionau sa ajunga in vestul Europei."La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul de iesire din tara, doi cetateni turci, aflati la volanul ... citeste toata stirea