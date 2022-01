Aproape 50 de copii din categoria 5-11 ani s-au vaccinat anti-Covid in prima zi de deschidere a centrelor in Timis

Conform Directiei de Sanatate Publica Timis, 46 de copii din grupa de varsta 5-11 ani s-au vaccinat cu prima doza in ultimele 24 de ore. Procesul de vaccinare a micutilor cu varste intre 5 si 11 ani a inceput miercuri, 26 ianuarie, in toata tara.Pentru copiii din aceasta categorie este disponibila programarea in cabinetele de vaccinare pediatrice configurate in platforma "P_PED". Accesul pe platforma nationala de programare pentru vaccinarea impotriva Covid-19 se poate face prin intermediul ... citeste toata stirea