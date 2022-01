Aproape 50 de copii vaccinati la Timisoara si in judet, in prima zi dedicata imunizarii micutilor intre 5 si 11 ani

TIMISOARA. 46 de copii cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani au fost vaccinati miercuri, in prima zi in care s-a facut imunizarea la aceasta categorie de varsta, in Romania.CITESTE SI:Primii copii intre 5 si 11 ani vaccinati la Timisoara. Medicii: Anul trecut am avut 17 micuti in Terapie Intensiva la Spitalul Louis Turcanu din cauza afectiunilor la inima provocate de COVID. VideoLa Timisoara, micutii au fost insotiti de parinti la cele doua centre deschise special pentru vaccinarea copiilor, ... citeste toata stirea