Aproape 800 de absolventi, inclusiv refugiati din Ucraina, si-au cautat un loc de munca, la Timisoara

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca a organizat Bursa locurilor de munca pentru absolventi 2022, la Casa Tineretului Timisoara, vineri.Au fost asteptati nu doar absolventii, ci si persoanele in cautarea unui loc de munca aflate in evidenta agentiei sau cele care s-au inregistrat la agentie pana la data organizarii bursei deoarece puteau beneficia, in mod gratuit, de servicii de informare si consiliere profesionala, incluzand si indrumare si sprijin in realizarea CV-ului si a ... citeste toata stirea