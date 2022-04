Aproape de finalizare, lucrarile de modernizare a strazii Maresal Constantin Prezan

Obiectivul de investitii "Modernizarea si extinderea la patru benzi a strazii Maresal Constantin Prezan (Lidia) - str. Venus", unul dintre proiectele majore de infrastructura derulate de Primaria Timisoara, cu lucrari in valoare de 41.740.503 lei (T.V.A. inclus), este aproape de finalizare."Lucrarile pe santier s-au derulat in ritm sustinut, pana in prezent, pe toate cele trei sectoare cuprinse in proiect, fiind finalizate urmatoarele categorii de lucrari: refacerea retelelor utilitare (apa - ... citeste toata stirea