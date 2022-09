Aproape o suta de scoli din Timis nu au autorizatie de securitate la incendiu

Elevi din aproape o suta de scoli din judetul Timis vor incepe noul an in cladiri ce functioneaza fara autorizatie de securitate la incendiu. Prefectul Mihai Ritivoiu ameninta cu sanctiuni.Prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu a lansat un avertisment catre primarii, prin care le avertizeaza ca vor fi luate masuri drastice daca nu vor rezolva problema autorizarii de securitate la incendiu.Acesta este deranjat ca situatia nu s-a schimbat prea mult in ultimul an si a convocat Comisia Mixta ... citeste toata stirea