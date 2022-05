Aproape patru milioane de lei pentru a fi angajate in munca persoanele in risc de saracie din Timisoara

La sediul Protopopiatului Timisoara II, str. Moise Nicoara nr. 17, a avut loc lansarea proiectului ICA - Informare, calificare si angajare, in parteneriat cu Fundatia Filantropia Timisoara, in calitate de beneficiar.In cadrul obiectivului sunt oferite cursuri gratuite si sprijin pentru gasirea unui loc de munca.La eveniment au luat parte oficialitati judetene si locale, reprezentanti ai unor ONG-uri si asociatii si grupuri de actiune locala, specializate in imbunatatirea vietii cetatenilor, ... citeste toata stirea