Peste 870 de milioane de lei au fost sau urmeaza sa fie investiti pana la finalul acestui an in institutiile de invatamant din Regiunea Vest, prin proiectele implementate prin Programul Operational Regional 2014-2020. De ele vor beneficia peste 30.000 de prescolari, elevi si studenti care invata in cele 130 de universitati, licee, scoli, gradinite si crese care au fost finantate prin fonduri europene prin programul amintit.Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest a realizat un bilant al ... citeste toata stirea