AQUAINDEX, noul serviciu de autocitire al abonatilor Meridian 22 este functional

S.C. MERIDIAN 22 S.A. IN INSOLVENTA, EN PROCEDURE COLLECTIVE, IN INSOLVENCY a lansat incepand cu data de 7 aprilie serviciul AQUAINDEX.Ce este AQUAINDEX, cel mai nou serviciu al Meridian22?Serviciul se adreseaza tuturor abonatilor companiei de apa canal din Lugoj. Astfel, incepand de joi, abonatii Meridian 22 Lugoj pot suna la numarul 0256351750 unde, in baza numarului de autocitire, pot inregistra consumul lunar.Pentru a veni in sprijinul lugojenilor, compania de apa-canal a modificat ... citeste toata stirea