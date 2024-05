Aquapark-ul din Timis ajuns la licitatia pentru proiectul tehnic

Chiar se face! Vorbim de un aquapark in valoare de 20 de milioane de euro, in prima etapa, care este in curs de realizare in judetul Timis. In acest moment urmeaza sa se organizeze licitatia pentru proiectul tehnic, dupa care va urma licitatia pentru executie.Obiectivul se afla in Sannicolau Mare, pe un teren de 7,5 hectare, care este deja pregatit, locatia aflandu-se pe Strada Vanatorului, la iesirea din oras spre Jimbolia."Nu este singurul obiectiv avut in vedere, pentru ca urmeaza sa ... citește toată știrea