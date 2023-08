Din luna august, Aquatim a demarat campania de montare a celei de-a doua transe de contoare superinteligente, in numar de 1.850, dupa ce a mai montat 1.600 de bucati."Schimbatorii Aquatim sunt la adrese, iar procedurile sunt in grafic. Echipele noastre de schimbatori apometre sunt de luna trecuta in teren, pentru a lasa instiintari beneficiarilor contoarelor de ultima generatie achizitionate de Aquatim, respectiv pentru montajul efectiv", sustine Ilie Vlaicu, directorul Aquatim.Gratie ... citeste toata stirea