Aquatim anunta finalistii etapei locale The Water We Want 2024

Aquatim anunta lucrarile selectate pentru etapa internationala a celei de-a cincea editii a concursului de creatie artistica pentru copii si tineri The Water We Want (Apa pe care ne-o dorim), un proiect dezvoltat de Reteaua Internationala a Muzeelor Apei (WAMU-NET) sub patronaj UNESCO, la care compania timiseana de apa este afiliata.Prin Centrul educational Aquapic, de la fosta Uzina de Apa Industriala a Timisoarei, administrat de Aquatim, au fost inscrise anul acesta peste 50 de lucrari, ... citește toată știrea