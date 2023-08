Cel mai mare proiect european aflat acum in derulare la Aquatim are o valoare totala de 239,5 milioane de euro, din care 180,4 milioane de euro fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana.In cadrul acestuia se construiesc statii noi de tratare si de epurare si se extind si se modernizeaza retelele de apa si de canalizare din judetul Timis.Statia de epurare de la Lovrin face obiectul contractului de lucrari nr. 10 - "Proiectare si executie statie de epurare Lovrin", in valoare de 23.363. ... citeste toata stirea