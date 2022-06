Aquatim deschide trei puncte de hidratare in Timisoara

Odata cu instalarea caniculei, Aquatim a decis sa vina in sprijinul timisorenilor prin deschiderea a trei puncte de hidratare in toate locatiile in care exista program de relationare cu publicul: Gheorghe Lazar nr. 11 A, Enric Baader nr. 11 si Treboniu Laurian nr. 7.Punctele de hidratare vor fi amenajate in corturi instalate special pentru a conferi umbra si vor fi dotate cu dozatoare de apa rece.Punctele de hidratare vor deveni functionale, in toate cele trei locatii, de miercuri, 29 iunie. ... citeste toata stirea