Aquatim, in lumina reflectoarelor, la EXPOAPA 2024

In perioada 11-13 iunie 2024, la Brasov, are loc Forumului Regional al Apei Dunare - Europa de Est (pe scurt, EXPOAPA), organizat de Asociatia Romana a Apei. Directorul Aquatim, dr. ing. Ilie Vlaicu, participa la eveniment in calitate de Presedinte A.R.A., alaturi de o delegatie formata din cei mai buni specialisti ai companiei noastre.Cu invitati valorosi, specialisti in domeniul apei, manageri, proiectanti, cercetatori si operatori de servicii de alimentare cu apa si de canalizare din tara ... citește toată știrea