Aquatim imbunatateste infrastructura de apa si canalizare in Timisoara cu ajutorul fondurilor europene! Aquatim sustine ca peste 31 milioane de euro sunt alocati pentru extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare pe 92 de strazi din Timisoara.Lucrarile se desfasoara intr-un ritm bun: pe bulevardul Take Ionescu, se lucreaza la conducta PEID D315 in fata la ISHO.S-a finalizat refacerea de la str. Aurel Popovici pana la Politie, dupa finalizarea conductei D315, se vor face ... citeste toata stirea