Aquatim - locul I, la Topul National al Firmelor Romania

Aquatim a urcat pe podium si in 2022, in Topul National al Firmelor, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, adjudecandu-si, din nou, locul I la categoria Intreprinderi Mari, domeniul "Captarea, tratarea si distributia apei".Topul National al Firmelor este un reper pentru mediul de afaceri, un clasament al celor mai competitive companii din Romania. Evenimentul reuneste firmele cu rezultate deosebite in domeniul si grupa de marime in care activeaza, cat si personalitati de ... citeste toata stirea