Pentru informarea completa a clientilor Aquatim, compania ofera detalii despre progresul inregistrat pe santierele din oras.Saptamana 28.08 - 01.09.2023TIMISOARA NORDLOT 1Calea Aradului- in aceasta noapte s-au facut legaturile cu conducta nou executata fonta ductila D 500 si conducta existenta pe Calea Aradului (in zona statiei STPT Remus Radulet)- in data de 31.08.2023, intre orele 8.00-18.00, este programata sa se realizeze legatura dintre conducta nou executata fonta ductila D 500 si ... citeste toata stirea