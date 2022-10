Aquatim preia serviciile de apa si canalizare din Giroc

Societatea Aquatim, operator regional pe raza judetului Timis, isi extinde aria de operare incepand cu 1 noiembrie 2022, data la care preia gestiunea serviciilor de apa si canalizare din localitatea Giroc."Delegarea gestiunii infrastructurii de apa si canalizare catre un operator cu o capacitate recunoscuta de prestare a serviciilor este in avantajul girocenilor. Practic, si pana acum, apa livrata in comuna a provenit din Timisoara, iar canalizarea se deverseaza tot in statia de ... citeste toata stirea