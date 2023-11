AQUATIM Timisoara a stralucit din nou si in 2023, pe scena Topului National al Firmelor pentru 2022 care a avut loc in Bucuresti, joi 2 noiembrie, eveniment organizat exemplar de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, adjudecandu-si LOCUL I PE EsARA la categoria Intreprinderi Mari, domeniul "Captarea, tratarea si distributia apei".Dr.ing. Ilie Vlaicu, directorul Aquatim, a declarat: "Sunt bucuros sa va anunt ca misiunea companiei pe care o conduc - "Facem apa sa curga in directia buna!" - ... citeste toata stirea