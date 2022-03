Arbitrul Ovidiu Hategan, operat de urgenta la Timisoara, dupa ce a suferit un infarct

Ovidiu Hategan a fost operat de urgenta la Timisoara, dupa ce duminica a simtit dureri puternice in zona pieptului.Arbitrul in varsta de 41 de ani a suferit un infarct si a fost transportat de urgenta la Timisoara unde a fost operat.Medicii i-au montat stent, iar pana pe finalul saptamanii va ramane sub monitorizare medicala, informeaza GSP.Hategan se afla in locuinta sa din Arad in momentul in care a simtit dureri foarte puternice in zona pieptului. Totul s-a intamplat la scurt timp dupa ... citeste toata stirea