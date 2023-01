Arde! Suparat pe sotie, un barbat din Bodo a incendiat masina acesteia

Un barbat in varsta de 41 de ani, din localitatea timiseana Bodo a fost retinut de politisti, dupa ce a distrus masina sotiei sale in urma unei dispute conjugale.Astfel, sambata, 7 ianuarie, in jurul orei 05:50, politistii Sectiei 5 Rurale Belint au fost apelati, la 112, de acest barbat, care a anuntat un incendiu la autoturismul sau, parcat in fata casei.Politistii s-au deplasat de urgenta la fata locului, impreuna cu un detasament de pompieri din Lugoj, care au procedat la stingerea ... citeste toata stirea