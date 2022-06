Problema cu aglomeratia in arestul IPJ Timis a aparut dupa ce institutia din judet a fost nevoita sa preia si persoanele tinute in arestul de la IPJ Arad. Totul dupa ce acesta din urma a intrat in renovare, iar suspectii de acolo au fost adusi la Timisoara.Politistii de la noi au avut si ei de lucru in ultima perioada, iar de ... citeste toata stirea