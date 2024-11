Argint pentru Liviu Jigmond jr., in ultima etapa de campionat

Campionatul National de Motocros s-a incheiat cu etapa a cincea, care a avut loc pe circuitul profesionist TCS Racing Park, in apropierea capitalei, sambata, 26 octombrie si duminica, 27 octombrie.Ultima runda, din sezonul 2024, a stabilit si clasamentul final.Pilotul lugojean, Liviu Jigmond jr., in varsta de 15 ani, legitimat la Clubul MotoExtrem, care a facut, in acest an, trecerea la o clasa de concurs superioara (de la 85 cc, la 125 cc), a reusit sa termine campionatul pe locul trei, cu ... citește toată știrea