In weekendul 21-22 octombrie, in Iulius Gardens se va sarbatori Ziua Armatei Romaniei, iar cadrele militare au pregatit mai multe activitati interactive pentru public, printre care un minipoligon de cercetare, prezentari de tehnici - alpinism: coborare in rapel si tiroliana, concerte de fanfara, si foto cornere pentru amintiri simpatice.Sarbatorita in fiecare an pe 25 octombrie, Ziua Armatei Romaniei este prilej pentru reprezentantii Brigazii 18 Cercetare Supraveghere "Decebal" Timisoara sa ... citeste toata stirea