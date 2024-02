Arme de vanatoare si munitie, depistate de politisti, in Caras-Severin, in urma unor perchezitii. Doi barbati au fost retinuti

Politistii din Lugoj, judetul Timis, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au facut doua percezitii domiciliare in localitatea Rusca Montana, judetul Caras-Severin, la doi barbati banuiti de nerespectarea regimului armelor si munitiilor. In urma perchezitiilor au fost ridicate 9 arme de vanatoare si munitie, iar cei doi au fost retinuti."In urma efectuarii perchezitiilor domiciliare au fost descoperite si ridicate 9 arme de vanatoare letale, de ... citește toată știrea