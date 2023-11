Asociatia Romana de Relatii Publice (ARRP) anunta organizarea primei editii a Summit-ului regional pe tema "Libertatea de exprimare vs. Discurs antidemocratic (Freedom of Expression vs. Antidemocratic Discourse)", intr-un context mondial incarcat de provocari. Evenimentul se bucura de o larga participare internationala si se va desfasura online joi, 23 noiembrie.Provocarile politice, sociale si economice, pe de o parte, si diversificarea canalelor ce redefinesc comunicarea traditionala, pe de ... citeste toata stirea