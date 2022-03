Arsi de vii in propria masina. Teribil accident pe soseaua Timisoara - Arad

Grav accident rutier in localitatea Sagu din judetul Arad. Soferul unei masini a pierdut controlul volanului si a intrat cu autoturismul direct intr-un pom de pe marginea drumului.In urma impactului, masina a fost imediat cuprinsa de flacari, iar soferul si pasagerul din dreapta sa au ramas captivi in interior.Primii care au intervenit au fost pompierii voluntari din Sagu."Am fost solicitati sa intervenim de urgenta pentru stingerea unui autovehicul care ardea in urma unui accident rutier ... citeste toata stirea