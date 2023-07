Arta in orice! Arta totala! Art Nouveau! Memoria apei Timisoara o datoram arhitectului Laszlo Szekely, cel care a proiectat cladirea "Turbinelor" de pe Bega (1910), prima Uzina de Apa a Timisoarei (1914), actualul Muzeu al Apei si Uzina de Apa Industriala (1916), toate superbe imbinari intre arta si industrie.Laszlo Szekely, primul arhitect sef al Timisoarei, s-a nascut in 1877, in Salonta, judetul Bihor.Pasiunea pentru constructii a mostenit-o de la tatal sau, antreprenor si maistru ... citeste toata stirea