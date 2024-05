Arta vinului, in galeria Arcada a Palatului Baroc

Muzeul National de Arta Timisoara prezinta publicului un nou proiect - "Bufetul Simturilor@Galeria ARCADA" initiat de Cramele Recas cu ocazia Capitalei Europene a Culturii.In continuarea programului cultural Timisoara 2023 si in contextul proiectului "Baroque Reloaded by MNArT, Multispectral Baroque - Museum connects with wines", Muzeul National de Arta Timisoara, alaturi de Cramele Recas, sustine promovarea initiativelor care si-au lasat amprenta asupra potentialului cultural si artistic al ... citește toată știrea