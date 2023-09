Apel la solidaritate din partea colegilor lui Ciprian Balici, artist liric la Opera Nationala Romana din Timisoara. Ciprian Balici are nevoie urgenta de sange dupa ce a ajuns la spital in urma unui grav accident ce a avut loc luni, 11 septembrie, in comuna Sacalaz.Stimati colegi si prieteni, avem mare nevoie de ajutorul vostru! Prietenul si colegul nostru Ciprian Balici, artist liric al Operei Nationale Romane ... citeste toata stirea