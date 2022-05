Artisti romani pentru artisti ucraineni, la Teatrul National din Timisoara

Teatrul National din Timisoara prezinta miercuri, 1 iunie, de la ora 19.00, in Sala 2, spectacolul-lectura "Sindromul supravietuitorului" de Andrii Bodnarenko, in traducerea Ralucai Radulescu, eveniment realizat in cadrul Campaniei umanitare Artisti romani pentru artisti ucraineni, proiect de strangere de fonduri derulat de UNITER, Worldwide Reading Project si CITD (The Center for International Theatre Development) din Baltimore.Campania reuneste 46 de institutii culturale de stat si ... citeste toata stirea